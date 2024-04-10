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Российские огнеметчики применили "Шмель" с вакуумными боеприпасами для унитожения опорников ВСУ
В районе Купянска осуществляется наступление ВС РФ

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   Группа огнеметчиков, входящих в 1-ю гвардейскую танковую армию в зоне СВО, использовали ручной гранатомёт «Шмель» для атаки украинских позиций. Вакуумные заряды разрушили опорники ВСУ в момент воспрепятствования последних стремительному продвижению штурмовых колонн отечественных танков и десантных машин на купянском операционном направлении. О работе военнослужащих войск РХБЗ, входящих в группировку войск «Запад», рассказали в пресс-службе МО РФ.

   Согласно уточненным данным, разведывательные российские беспилотники во время облета близлежащих лесопосадок, расположенных перед предполагаемым вектором атак отечественной группировки сил, смогли выявить замаскированные позиции украинской армии. Для купирования угрозы со стороны скрытых огневых точек взводная группа огнеметчиков разделившись на два отряда, подошла на расстояние в пару сотен метров и в составе подгруппы удара обстреляла выявленные позиции ВСУ.

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   Причем качеству удара способствовали низкая трава и отсутствие крупных деревьев, что позволило в полной мере воспользоваться преимуществом выстрелов из РПО-А. Точки обстрела, подобранные так, что бы плотность удара была максимальной, «наградили» позиции оппонента прилётом термобарической боевой части, изрядно попортив украинские очаги обороны. 

   По словам участвовавшего в атаке офицера, легкие огнеметчики добились главного: насколько это возможно, расчистили путь пехоте и бронегруппе, оказав воздействие на оппонирующие силы ВСУ. 

   РПО-А «Шмель» и его обновленная версия с увеличенной дальностью и мощностью выстрела РПО-ПДМ – это ручная артиллерия, сравнимая по своей огневой мощи с попаданием в окоп отечественным тяжелым артиллерийским снарядом в 152-мм. Так во время выстрела непосредственно над противостоящими позициями появляется облако аэрозоля, наполненное взрывчатым веществом, обладающим высокой горючестью. «Шмель» в своей последней облегченной модификации ПДМ-А способен стрелять на расстояние в 1700 метров и весит 19 килограмм, вмещая две пусковые трубы. Для действий в темное время суток на гранатомёт предусматривается установка ночного прицела.

#купянское направление #шмель #пдм-а #рпо-пдм
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