Дополнительно "Терминатор" был оснащен комплексом дистанционного управления временем подрыва

В зоне проведения российской спецоперации на Украине была замечена БМПТ «Терминатор» с малокалиберными снарядами с управляемым подрывом. Боевая машина поддержки танков такими выстрелами способна продемонстрировать возросший уровень борьбы с различными типами БПЛА, замеченными в непосредственной близости от передовой.

О новых боеприпасах, на 100% соответствующих духу современных противостояний, рассказал управляющий комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Бекхан Оздоев, представляющий «Ростех».

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Источник фото: Каропка.ру



Согласно словам директора, в рамках увеличения ассортимента применяемых боеприпасов, «Терминатор» во время испытательного эксперимента получила 30-мм осколочно-фугасный выстрел, который в расширенной версии оснащается дистанционно-управляемым взрывателем. А для его полного раскрытия боевого потенциала так же дополнительно разработан и внедрен комплекс дистанционного управления временем подрыва.

Это уже второй этап испытательных стрельб. В рамках первого этапа тестовых замеров в прошлом году в тыловых районах полигона была апробирована первоначальная категоризация, позволившая убедиться, что все инженерные расчёты были проведены на должном уровне.

А в рамках собственного применения «Терминатора» на полях сражений в зоне СВО, опытным путем было выяснено, что для повышения живучести тяжелой бронемашины в самом конфликте высокой эффективности относительно нелишним было бы оснастить БМПТ противодронной защитой и комплектами блоков динамической защиты. В первом случае повышается уровень защищенности от атак различных БПЛА, выполненных методами столкновения с корпусами «птиц» и так называемыми сбросами, а во втором – повышением стойкости ко всей линейке применяемых противотанковых боеприпасов с применением тяжелых противотанковых ракет.

Обновленная бронемашина получила название «Терминатор-2». В общих чертах БМПТ представляет собой машину огневой поддержки со сдвоенными 30-мм автоматическими орудиями, легким пехотным пулеметом в 7,62-мм калибре, двумя 30-мм автоматическими гранатомётами и четырьмя спецверсиями ракет «Атака-Т», предназначенными для поражения тяжелой бронетехники. Весь комплекс оружия сведен в автоматическую систему управления огнем «Рамка» на базе танка Т-90.