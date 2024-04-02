Но у украинских официальных лиц до сих пор происходит "головокружение от успехов"

Российские вооруженные силы наносят огневое поражение и тяжелый урон по множеству пунктов боеспособности ВСУ. Тяжесть ситуации видна невооруженным взглядом, даже не имея под рукой сводок украинского Генштаба. Новости о том, что ВС РФ добиваются успеха на всём протяжении ЛБС рассказал экс-работник одной из многочисленных разведслужб США Ларри Джонсон. Своим мнением он поделился в эфире ютуб-подкаста Judging Freedom.





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Источник фото: Известия





Как подметил бывший аналитик ЦРУ, успех способствует российским силам на всём протяжении ЛБС, раскинувшемся на 100 километров. Всё что видно из-за океана, так это то, что штурмовики РФ прокладывают себе путь вперед, а ВСУ откатываются на запасные позиции. Генералитет ВСУ знает о всей тяжести ситуации, но ничего сделать с этим не может. По двум веским причинам – это должное отсутствие артиллерийских боеприпасов и личного состава. Недостаток первого происходит из-за неспособности Европы нарастить уровень производства тяжелых снарядов, а нехватка живой силы проистекает из-за ярого сопротивления жителей мужской половины Украины идти служить в ВСУ.

А тем временем российский ОПК возобновил производство сверхтяжелых бомб ФАБ-3000, способных превратить любой бетонированный с элементами армирования объект в обычную свалку фрагментированных осколков конструкций.