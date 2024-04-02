Такие акты нападения невозможны без помощи западных "партнеров"

Украинская армия, выбирая цели для атак на территории «старой России», перешла на использование беспилотных аппаратов, задействующих в качестве программного управляющего механизма интегрированный искусственный интеллект. Наличие таких дальних беспилотников, способных преодолеть 1000 километров в условиях массированного подавления радиотехнических и навигационных сигналов от спутниковой группировки армии США и НАТО, рассказали в свежем журналистском расследовании на телевизионном канале CNN, якобы располагающем сведениями непосредственно от участника программы создания новых украинских «дальнемагистральных птиц».

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Источник фото: amalantra.ru

Согласно данным анонимного информатора в частном интервью для зарубежного ТВ-канала, даже использование высокоуровневого воздействия российской стороной на компоненты управления украинских дронов так называемого дальнего радиуса действия, летательные продукты ВСУ показывают достаточную точность из-за внедрения ИИ в процессы координации полета. Все подобные экземпляры оснащены центральным процессором, анализирующим в режиме реального времени спутниковый набор данных и архивные версии местности, над которой осуществляется полет.

Откуда такие технологии у украинских инженеров, еле-еле создающих простые самолетные планеры, без проблем ранее подавляемые самыми простейшими установками РЭБ российских военных, CNN в своем репортаже раскрывать не стал.

Сегодня руководитель Татарстана Рустам Минниханов заявил, что неизвестные БПЛА провели серию на заводы в Елабуге и Нижнекамске. На одном из предприятий размещается производство российских «Гераней».