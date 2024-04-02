Роботизированные платформы стоят куда дороже, чем воистину копеечные fpv-дроны

С каждым новым днём, что российская, что украинская сторона, расширяют использование на передовой разнообразных беспилотных систем различного назначения. Начиная от дешевых дронов-камикадзе и разведывательных воздушных аппаратов, и заканчивая безэкипажными боевыми катерами полупогружного типа. Но теперь дело дошло и до сугубо сухопутной техники, получившей бронирование и гусеничное шасси. Такие бронеединицы теперь есть на вооружении как у ВС РФ, так и у ВСУ. Правда в первом случае производство беспилотных наземных машин полностью отечественное и локализовано, а в случае украинской армии, ей приходится закупать иностранные образцы за рубежом. Фото перед уничтожением американского робота первыми появились в ТГ-канале «Den Kula».

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Источник фото: ТГ-канал "Den Kulaga"





Так стало известно, что американский робот MUTT, ценой в 250 тыс. долларов, был выведен из строя намного более дешевым оппонентом в лице безымянного российского fpv-дрона во время действий вблизи ЛБС.

А мы разберем, для каких миссий украинские военнослужащие использовали своего роботизированного помощника. Согласно различным архивным кадрам, такая платформа актуальна для перевозки боекомплекта, топлива, еды и воды. Да и эвакуацию раненых с опасной передовой в ближайший тыловой госпиталь ему тоже по силам. А если установить небольшой пулемет – то оснастив камерами и электрическим спуском, платформа MUTT может участвовать в штурмовых действиях, как это было недавно с российскими гусеничными помощниками, с интегрированными гранатомётами АГС-17 во время штурмовки украинских позиций на Авдеевском операционном направлении.

Американский дистанционно управляемый комплекс весит чуть меньше 300 килограмм и способен при различных условиях транспортировать груз общей массой до 600 кг.