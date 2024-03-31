Дроны-танки есть, теперь время пришло и до воздушных перехватчиков-дронов

В России расшили «номенклатуру» боевых профессий, которые с большим успехом могут быть возложены на такие средства современного вооруженного противостояния, как беспилотные аппараты. Теперь отечественные FPV-дроны «Джокер-10» умеют сбивать воздушных оппонентов из стана ВСУ, тем самым выполняя функции узкоспециализированного ПВО.

Об этом в беседе с корреспондентами РИА Новости поделился руководитель российской фирмы «Центр комплексных беспилотных решений». Согласно информации от топ-менеджера ЦКБР Дмитрия Кузякина, новое решение конструкторов позволит с высокой долей эффективности поражать дроны украинской армии, начиненные взрывчаткой.

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Источник фото: Ferra.ru



Согласно генеральной задумке, в российских «птицах» были смонтированы элементы от тепловых ловушек ВКС РФ. Причем в первые удалось инсталлировать взрывчатые вещества с россыпью поражающих мелких предметов. А вся идея заключается в том, что в момент появления в пределах досягаемости металлических ударных элементов дрона ВСУ осуществляется подрыв взрывчато-поражающей смеси. После чего плотное облако высокоскоростных осколков взрывной волной и дождем из элементов повреждает до критических значений украинские БЛА.

Известно, что в последней ревизии дронов семейства «Джокер», а именно 10-й версии, одна единица fpv способна нести до шести пусковых труб.

Как резюмировал Кузякин, таким дешевым и эффективным способом можно защитить не только действующие войска, но и гражданские и военные объекты в мирном тылу. Причем некоторый тип украинских «птиц», перед которыми пасуют «Панцири» и «Торы», такой дрон-перехватчик с лёгкостью уничтожит. Речь идет об БПЛА, выполненных из пенопласта.