С такой мобилизацией как на Украине, оборону придется держать от своего населения

Согласно докладу нового главкома ВСУ Александра Сырского, ВСУ каким-то непостижимым образом во время обороны от армии РФ смогли освободить больше территорий, чем отдать. Но куда более пессимистичны и приближены к реальности действия властей в Киевской области, где отчитались об установке 10 тыс. блоков так называемых «зубов дракона». Вестимо, что так много противотанковых заграждений необходимо не из-за успеха ВСУ на передовой, которого на самом деле нет. А совсем по другим причинам – динамика конфликта на передовой для украинской армии складывается пессимистичнее, чем предсказывали военные аналитики. Поэтому согласно словам руководителя областной военной администрации Киевского региона Руслана Кравченко, плановая подготовка к обороне продолжается.





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Источник фото: Известия





Помимо установки собственно железобетонных пирамид, призванных в гипотетическом ключе сдержать прорыв российской бронетехники, рядом с Киевом и его окрестностями продолжается рытье траншей, блиндажей, полевых укреплений и иных типов инженерных заграждений.

Уже согласно заявлениям Владимира Зеленского, сделанных буквально неделю назад, по генеральной задумке планируется возвести три линии обороны, длина которых будет примерно равна 2000 километров. На эти цели выделено порядка 500 млн. долларов.

Вместе с тем, слепое копирование «линии Суровикина» в настоящих реалиях, не есть 100% решение способное защитить от российской армии. В момент своего неудачного контрнаступления украинские силы не имели сколько-нибудь тотального превосходства в воздухе, а вот ВКС РФ на данном этапе конфликта имеют, да ещё какое: мало того, что авиации в российской армии больше, массовое использование планирующих бомб не оставляет шансов сдержать её натиск, даже методами фортификационных решений.