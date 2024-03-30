Последний не только выявляет замаскированные позиции, но и в оперативном режиме наводит на цель ракетные удары

Пока на Украине устами власти обещается 1 миллион беспилотников для нужд украинской армии, где согласно заявлениям украинского лидера Владимира Зеленского, именно столько единиц в ВСУ должны были получить уже к 1 марта 2024 года, а в реальности солдаты на передовой увидели не более 50 тыс. обещанных БПЛА, так как средства на непоставленные воздушные машины оказались успешно разворованы, в России стараются меньше обещать, но больше делать. И выпускать ровно столько, сколько будет востребовано на передовой. А если нужно будет больше, то недостающее количество оперативно производят и поставляют в войска. Примером успешного планирования может похвастаться отечественный производитель БЛА, выпускающий разведывательные дроны дальнего радиуса действия под названием «Альбатрос М5».





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Источник фото: alb.aero





Согласно последнему производственному плану, всего в течение месяца для нужд армейской группировки РФ в зоне СВО изготавливается 30 бортов. Беспилотник оказался настолько востребованным, что он в качестве воздушного разведчика «засветился» на Донецком, Артемовском, Запорожском, Херсонском операционных направлениях. И даже во время разгрома крупных войсковых группировок ВСУ во время приграничных сражений рядом с Белгородской, Курской и Брянской областями его тоже использовали.









Сам планер изготовлен по принципу-компоновке «летающего крыла» и способен в воздушном эшелоне на высоте в 5000 метров пролететь в одном направлении не менее 300 километров. Для преодоления таких высот размах крыла подобающий – от крайних точек планера расстояние достигает около 330 сантиметров. Двигатель в дроне установлен электрический и способен сообщить БПЛА энергию, достаточную для нахождения в воздухе в беспрерывном режиме до 5 часов.