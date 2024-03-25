Как водится, будут запущены трудноперехватываемые Х-22\32 и гиперзвуковой "Кинжал"

На Украине предполагают о потенциально высокой вероятности нового масштабного удара по военным объектам и критической инфраструктуре, в том числе энергетической, расположенных на территориях подконтрольных Киеву. Такими сведениями располагает отечественный ТГ-канал «Военкоры Русской весны», чьи сотрудники провели мониторинг ряда украинских пабликов, в том числе аффилированных непосредственно с действующими военнослужащими ВСУ.

Согласно опубликованным сведениям, четыре российских аэродрома, где располагаются стратеги, дальние бомбардировщики и тяжелые истребители, наблюдается повышенная активность наземного технического персонала, снаряжающего для гипотетического ракетного удара воздушные машины очередной порцией высокоточных дальнобойных боеприпасов.

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Источник фото: Телеграм





Так в воздушной гавани Саваслейка техники подключают свежие аэробаллистические «Кинжалы» к бортовому оборудованию Миг-31К. На военном аэродроме Оленья похожую процедуру, но с самолетами в классе дальних стратегических ракетоносцев Ту-95МС, проводят местные техники, устанавливающие Х-22\32. В Энгельсе оперативно обслуживают Ту-22М3, снаряжая первых крылатыми ракетами серий Х-101/555/55.

По мнению украинской стороны, продолжение «ночного банкета» чрезвычайно высокое и требует незамедлительного соблюдения мер безопасности соответствующими службами украинского государства.

Достоверно известно, что прошлой ночью дружный «коллектив» Ту-22М3, Ту-95МС и МиГ-31К провел масштабный огневой налет, где помимо вышеприведенных «солистов», активно играли свою не менее важную роль дроны-камикадзе «Герань-2», в совместном воздушном рейде «потушившие» крупнейший газообменный пункт Украины, расположенный в перенасыщенном современными западными комплексами ПВО район.