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Madarator
На Украине говорят о подготовке ВКС РФ Ту-22М3, МиГ-31К и Ту-95МС к атаке
Как водится, будут запущены трудноперехватываемые Х-22\32 и гиперзвуковой "Кинжал"

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   На Украине предполагают о потенциально высокой вероятности нового масштабного удара по военным объектам и критической инфраструктуре, в том числе энергетической, расположенных на территориях подконтрольных Киеву. Такими сведениями располагает отечественный ТГ-канал «Военкоры Русской весны», чьи сотрудники провели мониторинг ряда украинских пабликов, в том числе аффилированных непосредственно с действующими военнослужащими ВСУ.

   Согласно опубликованным сведениям, четыре российских аэродрома, где располагаются стратеги, дальние бомбардировщики и тяжелые истребители, наблюдается повышенная активность наземного технического персонала, снаряжающего для гипотетического ракетного удара воздушные машины очередной порцией высокоточных дальнобойных боеприпасов.

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Источник фото: Телеграм


   Так в воздушной гавани Саваслейка техники подключают свежие аэробаллистические «Кинжалы» к бортовому оборудованию Миг-31К. На военном аэродроме Оленья похожую процедуру, но с самолетами в классе дальних стратегических ракетоносцев Ту-95МС, проводят местные техники, устанавливающие Х-22\32. В Энгельсе оперативно обслуживают Ту-22М3, снаряжая первых крылатыми ракетами серий Х-101/555/55.

   По мнению украинской стороны, продолжение «ночного банкета» чрезвычайно высокое и требует незамедлительного соблюдения мер безопасности соответствующими службами украинского государства.

   Достоверно известно, что прошлой ночью дружный «коллектив» Ту-22М3, Ту-95МС и МиГ-31К провел масштабный огневой налет, где помимо вышеприведенных «солистов», активно играли свою не менее важную роль дроны-камикадзе «Герань-2», в совместном воздушном рейде «потушившие» крупнейший газообменный пункт Украины, расположенный в перенасыщенном современными западными комплексами ПВО район.

#вкс рф #кинжал #миг-31к #ту-95мс #ту-22м3
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Российские МиГ-31К вновь нанесли удары по объектам ВСУ ракетами Кинжал
ВКС России нанесли удары ракеты Кинжал по ряду военных объектов Украины
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