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Выпущенный после получения оперативной информации одним из бортов ВКС РФ универсальный межвидовой планирующий боеприпас настиг украинскую пусковую установку зенитно-ракетного NASAMS и превратил её в пылающий факел. Попадание было зафиксировано в одном из районов Запорожской области на удалении примерно в 50 километров от передовых позиций.
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Источник фото: РБК
Причем факты уничтожения полноценного комплекса, а не надувного макета свидетельствует тот факт, что зарево пожара не характерно для горения резинового или пластикового материала, а похоже на возгорание топлива в самих зенитных ракетах, бывших наготове перед стартом. Как было написано выше, удар с высокой вероятностью был нанесен УМПБ Д-30СН, совсем недавно появившимся на вооружении фронтовой авиации. Об этом пишет ТГ-канал «Серая зона».
Источник фото: ТГ-канал "Изнанка"
ЗРК NASAMS был разработан в 90-х годах и уже к 1998 году достиг уровня максимального оперативного потенциала. Известно о двух версиях НАСАМС, где во второй предустановлен модуль системы передачи данных Link-16 с одновременным включением в состав комплекса радарной установки AN/MPQ-64F1.
Источник фото: ТГ-канал "Изнанка"
Полноценная батарея по штату включает в себя 12 ПУ, 8 радаров Improved Sentinel(AN/MPQ-64F1), центр управления вооружением, камеры наблюдения MSP-500 и мобильного центра тактической координации.
Что примечательно, над разработкой и последующим воплощением «в металле» тесно работали сразу два государства – норвежская фирма Kongsberg и их партнеры по оружейному бизнесу из США – компания Raytheon. Причем разработка после появления на рынке противозенитных систем стала разлетаться «как горячие пирожки», достигнув коммерческого успеха. Это касается как первого варианта NASAMS, так и финального, выпускающегося с 2006 года под названием NASAMS II.