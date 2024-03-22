А ведь каждый пораженный ЗРК западного производства для украинского Генштаб на вес золота

Выпущенный после получения оперативной информации одним из бортов ВКС РФ универсальный межвидовой планирующий боеприпас настиг украинскую пусковую установку зенитно-ракетного NASAMS и превратил её в пылающий факел. Попадание было зафиксировано в одном из районов Запорожской области на удалении примерно в 50 километров от передовых позиций.

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Источник фото: РБК



Причем факты уничтожения полноценного комплекса, а не надувного макета свидетельствует тот факт, что зарево пожара не характерно для горения резинового или пластикового материала, а похоже на возгорание топлива в самих зенитных ракетах, бывших наготове перед стартом. Как было написано выше, удар с высокой вероятностью был нанесен УМПБ Д-30СН, совсем недавно появившимся на вооружении фронтовой авиации. Об этом пишет ТГ-канал «Серая зона».

Источник фото: ТГ-канал "Изнанка"

ЗРК NASAMS был разработан в 90-х годах и уже к 1998 году достиг уровня максимального оперативного потенциала. Известно о двух версиях НАСАМС, где во второй предустановлен модуль системы передачи данных Link-16 с одновременным включением в состав комплекса радарной установки AN/MPQ-64F1.

Источник фото: ТГ-канал "Изнанка"

Полноценная батарея по штату включает в себя 12 ПУ, 8 радаров Improved Sentinel(AN/MPQ-64F1), центр управления вооружением, камеры наблюдения MSP-500 и мобильного центра тактической координации.

Что примечательно, над разработкой и последующим воплощением «в металле» тесно работали сразу два государства – норвежская фирма Kongsberg и их партнеры по оружейному бизнесу из США – компания Raytheon. Причем разработка после появления на рынке противозенитных систем стала разлетаться «как горячие пирожки», достигнув коммерческого успеха. Это касается как первого варианта NASAMS, так и финального, выпускающегося с 2006 года под названием NASAMS II.