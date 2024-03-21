Ланцеты в армии РФ никогда не закончатся – чего не скажешь про украинские "Грады" в ВСУ

РСЗО БМ-21 «Град» принадлежности ВСУ был застигнут врасплох в самое неподходящее время для украинского экипажа. Так операторы реактивной установки были готовы к ведению огня по российскому приграничному Белгороду, но их прервал «Ланцет», поразив с мощными визуальными эффектами в виде детонации готовых к запуску снарядов и полному уничтожению самой пусковой установки.

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Источник фото: ТГ-канал Евгения Поддубного

Соответствующие кадры были размещены в ТГ-канале известного отечественного военкора Евгения Поддубного. По словам журналиста, именно этот украинский экипаж не раз участвовал в ведении огня по столице Белгородчины. И судя мощному множественному взрыву, больше делать так не будет.

Источник фото: ТГ-канал Евгения Поддубного



Как выяснилось, в момент изготовки к стрельбе над установкой уже кружил никем не замеченный из украинского расчёта воздушный разведчик россиян. После чего навел по лазерному лучу на активничающий «Град» российский барражирующий боеприпас. В роли последнего успешно выпустил известный всему миру «Ланцет». Для последнего не составило огромного труда «расщепить на атомы» легкобронированную машину – ведь «Ланцет» с новым ударным ядром способен выводить из строя даже тяжелые западные танки.





А тот говорящий факт, что БМ-21 была снаряжена на максимум, её вторичная детонация получилась до чрезвычайности мощной со всеми такими атрибутами, как огромный огненный шар и разлётом во все стороны реактивных снарядов вместе с остатками корпуса самого «Града». Увенчалось всё зрелище плотным облаком светлого дыма.