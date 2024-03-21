Видимо за свою глубокую проницательность простые французы и выбрали текущего главу Елисейского двоца на второй президентский срок

Поражение украинской армии, а вместе с ней и официального Киева, дело не нескольких месяцев, как пророчат некоторые военные аналитики, а дело самого ближайшего будущего. В этом уверен никто иной, как президент Пятой республики Эммануэль Макрон. Последний рассказал о своих плохих предчувствиях во время приватного разговора в своей резиденции – в Елисейском дворце. О крайне тревожных мыслях текущего главы Франции после уведомили в известном Politico в своей новостной заметке. Саму утечку подобной информации обеспечил непосредственный участник беседы.

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Источник фото: Известия

В публикации подчеркивается, если Украина плохо справится с проведением большой мобилизации, то позитивных вариантов для украинского президента Владимира Зеленского и его ближайших чиновников – практически нет. Если набрать необходимое количество военных в действующую армию не получится, а всё к этому и идёт, то падение «украинской твердыни» не за горами.

А доказательства о том, что у ВСУ дела не слишком-то и хороши, должен косвенно свидетельствовать тот факт, что Макрон сделал экстраординарное заявление о якобы потенциальном вводе своих войск на Украину и желает точно таких же действий от остальных членов НАТО. Но такие слишком «смелые» просьбы не нашли понимания у других участников Североатлантического альянса, назвавших их лишь решением самого Макрона без подобающего в таких случаях единогласного консенсуса.

Сам Макрон тогда заявил, что его неправильно поняли. А для российских сил любые войска на территории Украины становятся законной военной целью.