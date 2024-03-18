Меж тем в глубоком украинском тылу днём с огнем не сыскать "водителей для Абрамсов"

Украинская армия не добьется успеха на передовых позициях. На это очень много причин. Например, все знают, что в ВСУ острейший дефицит оружия и снарядов. Но это ещё не всё. На самом деле по мнению экс-руководителя Дэвида Петреуса, рассказавшего свое мнение для La Stampa, украинское командование страдает от нехватки живой силы, которая срочно нужна в окопах.

По мнению бывшего высокопоставленного, но уже отставного функционера, украинское военно-политическое руководство должно начать ротацию своих подразделений, непрерывно действующих рядом с русскими позициями и поэтому изрядно уставшими. Но для полного «успеха», необходимо так же заняться тылом. Кроме того, украинская армия за время проведения СВО «поиздержалась», поэтому без свежего призыва, в том числе расширенного, Киеву не сдюжить.

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Источник фото: АиФ







При этом, на передовой в основном находятся люди, чей средний возраст уже далеко перешагнул 40-летний уровень, что не очень-то благосклонно влияет на будущие победы. К тому же затягивание сложных решений делают для Киева невозможным не то что бы победы в будущем, но и вообще существование украинского государства.

А вот по утверждению генерала ВСУ Кривоноса, пребывающего в отставке, украинские солдаты жалуются на российские бомбы, доставляющие им психологический дискомфорт.