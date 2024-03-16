Одновременно разгружая свои склады и освобождая место для новых закупок

ВСУ вынуждены сражаться с российской армией, показывающей успехи, оружием, больше похожим на старый хлам с чердака, чем на комплекс вооружений, которым можно гордиться. НАТО передало украинской армии старые комплекты своей техники, причем такие поставки сделаны больше «для галочки», чем для победы над ВС РФ. Об этом решило рассказать американское издание The National Interest.

В свежей публикации подчеркивается, что нет громче мифа, чем тот, который сознательно поддерживается рядом западных стран — мол, их действия помогают ВСУ выстоять в борьбе с армией России.

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Источник фото: РБК

Но о каких позитивных изменениях на поле боя может идти речь, если большая часть вооружений, в том числе и техники, является попросту устаревшими образцами, «полезными» лишь для борьбы с иррегулярными формированиями, а не сражения против второй по мощи армии в мире.

Хламом являются и колесные «танки» производства Франции AMX-10, созданные для колониальных компаний в 70-х годах. Но такие образцы уже показали себя в «полной мере», когда даже пулеметы в 12,7-мм смогли пробить борта подобной техники в битве за запорожское Работино.

Как указано в статье, украинское государство превратилось в обыкновенную свалку вооружений из стран НАТО, поставляющих ВСУ лишь то, что не жалко отдать, чем пользуются российские военные. Последние без проблем справляются не только с французским «колесным недоразумением», но и с танками Leopard 2 и Challenger 2.