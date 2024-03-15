В последнее время такие командировки на Украину стали слишком опасные для американских офицеров

Украинская армия от США заполучила продвинутую версию ЗРК Patriot. Главное отличие от классической стационарной установки – это мобильность, когда пусковые короба размешаются на колёсном автомобильном шасси. Об этом решили написать в РИА Новости.

По словам военного эксперта в области ПВО и ЗРК Алексея Леонкова, обычная версия состоит из пусковых установок, смонтированных на основе полуприцепов, при передислокации перебрасываемых тягачами. Точно так же располагается и радар, при помощи которого выдаются координаты воздушной цели для перехвата.

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Причем как заявил Леонков, Вашингтон в своих пакетах военной помощи публично не рассказывал, что помимо стационарных версий, будут передаваться подвижные. Но самое интересное, передвижными установками могут управлять исключительно американские операторы, где каждый из зенитчиков имеет воинское звание и находится на действительной военной службе.

Так же специалист объяснил чем хороши и для чего предназначены именно колёсные версии ЗРК Патриот. По мнению Леонкова, мобильная установка – это идеальное решение для организации засад на авиационную технику. Помимо этого скорость при сворачивании и разворачивании сильно упрощает задачу по сбережению зенитного расчёта. Причем на Украине есть и вторая субразновидность американского ЗРК – Патриоты, устанавливаемые на железнодорожные платформы. Именно такая версия была уничтожена в Херсонской области относительно совсем недавно.