Умные мысли порой такие очевидные

Пакет военной поддержки, переданный правительством США для нужд украинской армии, не даёт долгосрочные гарантии для крепкой обороны удерживаемых позиций ВСУ. О непростых решениях, которые возможно наступят для украинских генералов, пишет известная The New York Times.

Прокомментировал военную помощь США, первую за несколько месяцев после прекращения поддержки Вашингтона, куратор по национальной безопасности президента США Джейк Салливан. Высокопоставленный функционер заявил, что боевые потребности ВСУ куда как больше, чем объем вооружения, закупленный на сумму в 300 млн. долларов. Поэтому удовлетворить на все 100% текущие боевые нужды украинской армии – не получится. Как и не получится устранить дефицит артиллерийских снарядов.

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Источник фото: Регнум







Аналогичного мнения и Сергей Кузан, занимающий должность руководителя Украинского центра безопасности и сотрудничества, выразив мнение, что такая сумма позволит ВСУ продержаться не больше пары недель в ореоле интенсивных боев. А бои по всей линии ЛБС действительно яростные и жаркие.

И по словам представителей Белого дома, без серьёзной военной поддержки и вложений в украинскую армию иностранных государств, единственный «выход» для Киева – это расстаться с частью своих территорий. И чем дольше помощи не будет, тем больше своих земель Киев потеряет.