Взрывная начинка устроена по типу "сэндвича" и действует на цель на разных уровнях

Перспективная боевая часть с комбинированным принципом действия, способная поражать противовоздушные установки либо обычные ракетные комплексы, благодаря разнообразным функциям, была придумана в Черноморском высшем военно-морском училище имени П.С. Нахимова. Сейчас прорабатывается процесс получения патента на новую модель БЧ, способную, помимо модулей ОТРК и ПВО, выводить из строя самолеты и вертолёты на земле.

В самом описании патента объясняется, что боеголовка представляет собой многосоставной образец, работающий на трех уровнях воздействия: ударного, зажигательного и электромагнитного. Критически воздействуя на электронные схемы и легковоспламеняющиеся материалы.

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С5-У. Источник фото: Военное обозрение







Сама внутренняя начинка «упакована» в металлическую оболочку, несущую в качестве вторичной функции элемент осколочного пояса. В снаряд так же интегрирован электромагнитный генератор, способный в момент своей активации повредить радиоэлектронные элементы оборудования оппонента. И наконец взрывчатка, содержащая в себе помимо основного взрывчатого вещества в качестве конструктивного элемента дополнительный слой зажигательной смеси, которая при подрыве основной взрывчатки разлетается во все стороны и мгновенного воспламеняется, экстраполируя ущерб от взрыва в виде очагов возгорания.

В конце описания сказано, что новая БЧ идеально подойдет, как при использовании в виде заряда для бомб, так и для ракет. Кроме того продвинутый комплекс можно инсталлировать и в обыкновенные 100-мм или 130-мм артиллерийские боеприпасы.