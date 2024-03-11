Курировать 10 лет украинский проект и привести его к конфликту с РФ, видимо, совсем не тот результат, который ожидал увидеть Байден.

Неприятное «послевкусие» у американского военно-политического истеблишмента, имевшего возможность наблюдать, как «напичканные» доверху западным вооружением украинские силы, в попытках доказать, что их обучение по иностранным методикам, окажется самым ценным вложением Вашингтона и Брюсселя, было вызвано неудавшейся попыткой контрнаступления ВСУ в 2023 году. И именно из-за провала этого оперативного маневра, своего кресла лишилась Виктория Нуланд, занимавшая должность заместителя государственного секретаря США. Такой точки зрения придерживается аналитик с берегов Туманного Альбиона Александр Меркурис в своем интервью для ютьюб-канала Duran.





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Источник фото: РИА Новости





По мысли иностранного эксперта, после того резонансного поражения, вашингтонской администрации стало довольно-таки понятно, что украинский проект в целом не удался, а люди, поддерживающие его среди высших американских функционеров, не справились с возложенной на них задачей. И должны понести за это наказание, например кадровое. Что мы сейчас и наблюдаем.

Новость о том, что Нуланд собралась «на пенсию», рассказал её непосредственный начальник Энтони Блинкен. О причинах отставки чиновницы, проработавшей с небольшими паузами на госдепартамент долгих 35 лет, не сообщается.