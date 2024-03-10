Бомбы-планеры стали той самой "ловушкой", благодаря которой дефицитные ЗРК установки и удалось выманить поближе к переднему краю

Неосмотрительно брошенные практически к самому переднему краю установки ЗРК Patriot, будучи посланные украинскими генералами для снижения интенсивности российских обстрелов планирующими бомбами позиций ВСУ, были уничтожены упредительным огнем ОТРК «Искандер-М». Прямой прилет одной такой ракеты не оставил ни единого шанса не только самим пусковым машинам, но и расчёту. Для украинского военно-политического руководства это большой удар без всяких кавычек. Стоит ли после этого так неосмотрительно относиться к оставшимся на ходу и способных перехватывать российские ракеты и самолёты зарубежным установкам ЗРК, вопрос сугубо риторический.





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А тем временем в американском Forbes подняли такую важную тему, как замена уничтоженных Патриотов на новые, необходимые Киеву в связи с возросшей интенсивностью огневых налётов российской авиации. И кроме действующих ЗРК, у украинской стороны против таких действий ВС РФ, больше ничего и нет.







