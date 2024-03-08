Массовое применение тяжелых КАБов и тактика "тысячи порезов" ставит перед украинским командованием трудный выбор и опасный вызов

Пока официальный Киев «храбрясь», рассказывает, что у него всё хорошо и уже очень скоро украинская армия пойдет в очередное наступление, ВС РФ слов на ветер не бросают и используют «тактику тысячи порезов», раздергивая оборонительные линии украинской армии на нескольких участках ЛБС, добиваясь некоторых намерений, чей замысел будет понятен ближе к грядущему летнему периоду. Причем украинский Генштаб понимает к чему всё «идёт», но максимум, на что может рассчитывать, так это на наблюдение. Причина в такой тактике понятна – острая нехватка личного состава и так называемый снарядный голод ставят любой крест на выходе из позиции обороняющейся стороны. О том, что всё сейчас очень плохо для ВСУ, рассказал корреспондент Ибрагим Набер, выступивший в эфире ТВ-канала Welt.

А ведь для нового главкома ВСУ Александра Сырского ещё не самые худшие времена, с философской отрешенностью заметил журналист, самая критическая ситуация наступит грядущим летом, когда российский Генштаб попытается осуществить куда более масштабный бросок на прореженную и истощенную украинскую оборону.

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Источник фото: news.ru



Похожую угрожающую тенденцию заметили не только на германском ТВ, но и в ряде других представителей иностранных масс-медиа, заявив, что ВС РФ набрали ход и смяли украинские силы в ожесточенной битве за Авдеевку, задействовав в большом количестве КАБы и накопленные ранее артиллерийские боеприпасы.

Причем как сообщают свежие публикации, для купирования потенциального обвала украинских линий обороны, командование ВСУ под Авдеевку перебросило до семи бригад усиления. Хотя вероятно именно этого и добивается российский Генштаб.