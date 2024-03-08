Макрон так и тянется к "кнопке с эскалацией"

При самой критически тяжелой для Украины ситуации, когда линия ЛБС сдвинется в сторону украинской столицы или одесского региона, Франция может прибегнуть к «крайнему средству» – ввести свои армейские силы в восточноевропейскую республику. Об этом президент пятой республики Эммануэль Макрон рассказал во время беседы с главами политических партий местного парламента. Ознакомил с содержанием приватной беседы французского лидера Фабьен Руссель, занимающий должность национального секретаря местной компартии в разговоре с журналистами L'Independant.

По словам члена коммунистической партии, главный французский политик объявил, что для него есть некие «красные линии», при достижении которых Москвой официальный Париж может объявить старт особого военного протокола, в ходе которого начнется переброска армейского контингента на территорию Украины. Одним из таких условий Макрон обозначил сдвижение передовых позиций в направлении Киева и Одессы.

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Источник фото: Известия





Причем, как резюмировал представитель коммунистов, такая инициатива вызвала серьёзные разногласия со стороны политических лидеров ряда фракций, переросших в общее беспокойство.

Как заявил Макрон, для пятой республики нет «никаких ограничительных линий и блоков», накладывающих определенные стоп-движения в сторону поддержки Украины.

Немногим ранее утечки разговора, состоявшегося во время съезда лидеров ряда западных стран о желании Франции отправить свои войска на защиту украинского государства, абсолютное большинство стран открестились от такой идеи и публично озвучили свою позицию.