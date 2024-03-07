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WSJ: Желание Киева остановить ВС РФ сильной инженерной обороной привело к негативному результату
Потому что лопаты и лом – не лучший способ возвести бетонный бункер в поле

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   Вера в невероятную крепость Авдеевки, которую российская сторона никогда не сможет взять, больно аукнулась украинской армии. Теперь все изменилось, когда оказалось, что используя превосходство в авиационной компоненте, ВКС РФ тщательным образом планируют штурм украинских укреплений, используя в большом количестве бомбы-планеры, прилетающие точно куда, где были замечены замаскированные огневые точки и крупные узлы украинской обороны. Причем «осечек» не случается – в ВС РФ появились новые модели «Орланов» и дронов «Supercam», оснащенных усовершенствованной оптикой и защитными модулями РЭБ. Всё это в комплексе позволило улучшить качество боевой работы авиации РФ, разрушающей украинские оборонительные линии.

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Источник фото: газета.ру

   Вместе с тем, как особенно подчеркивается в публикации Wall Street Journal, Киев пытаясь, компенсировать провалы после своей «авдеевской авантюры», старается восполнить пробел, возводя свежие фортификационные порядки, но практических результатов прямо сейчас здесь не видно. Ведь ВС России ждать не будет, когда строительство оборонительных укреплений закончится, атакуя в сегодняшнем моменте сильнейшими ударами.  

    Причем по мнению волонтера ВСУ Юрия Бутусова, надежда украинского Генштаба на передовые свои позиции настолько подвела действующих солдат и офицеров, что последним, после прорыва армии РФ под Авдеевкой, пришлось с помощью малых пехотных лопат самим рыть окопы и блиндажи. Но такая защита не является долговременной и надёжной, не в силах сопротивляться мощному огневому валу российской артиллерии и фронтовой авиации.

#инопресса
Источник: wsj.com
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