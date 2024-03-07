Ой не зря Виктория Нуланд, как куратор украинского проекта, собралась в "политическую пенсию"

Вместо «победного пиршества» весной 2022 года, Украину ожидает куда менее приятный «подарок». По прогнозам итальянской прессы в лице Fatto Quotidiano, провалы в обороне ВСУ, и без того ослабленной кадровым дефицитом и нехваткой всего и вся, в особенности боеприпасов и артиллерийских систем, может привести официальный Киев к тем самым печальным результатам, когда Одесса перестанет быть украинским городом.

В своей публикации итальянские журналисты особенно выделяют момент 2022 года, когда украинские чиновники, имей хоть сколько-нибудь малый дар предвидения, могли бы «догадаться», что лучшие условия мира, чем весной 2022 года, ещё надо было поискать. И действительно, проигрыш Украины был предопределен не в 2024 году, и не в 2023-м, когда-то самое контрнаступление на юге Запорожской области закончилось лишь пустым ничем, если «не считать» тяжелых потерь в личном составе, бывшем весьма подготовленным, и в западной бронетехнике, бездарно растраченной при атаках на открытой местности.

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Источник фото: РИАМО







И теперь будет вовсе неудивительно, если в 2024 году РФ получит «черноморскую жемчужину» – прибрежный город Одесса.

И как в это не поверить, если минувшие недели принесли официальному Киеву лишь горечь поражений, когда доселе «неприступная» Авдеевка, пала под градом планирующих авиационных боеприпасов, подготовленных россиянами заранее и обильно сбрасываемых прямо на головы обороняющихся.

Теперь украинская армия, резюмируют авторы статьи, не то что были раньше – без солдат, без техники, без снарядов, без ПВО. И, самое главное, без радужных перспектив.