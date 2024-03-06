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По результатам опроса Залужный обогнал бы Зеленского и выиграл бы выборы президента на Украине
Поэтому выбору скорее всего и не состоятся

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   «Стальной генерал» Валерий Залужный, бывший руководитель весьма неудачного украинского контрнаступления на юге Запорожской области в прошлом году, и за комплексные ошибки в управлении ВСУ уволенный в феврале 2023-го, в случае своего участия в гипотетических президентских выборах, вышел бы из них победителем. Такие сведения у Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, выступившего в виде автора опроса украинских граждан.

   Социологическое исследование показало, что Залужный, даже несмотря на то, что руководимая им армия показала отрицательные результаты по итогу его же каденции, в первом туре удостоился бы 41,4% голосов. Его непосредственный оппонент в лице ныне активного президента Украины Владимира Зеленского, получил бы 23,7%. А вот предыдущий президент Петр Порошенко, мог бы рассчитывать лишь на 6,4%.

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Источник фото: Известия

   А вот результаты потенциального второго тура весьма показательные. Тут безоговорочную победу, считай с разгромным счётом, взял бы тот самый Залужный с показателями в 67,5% против 23,79% у Зеленского. Об этом пушит РИА Новости.

   Показателен и тот факт, что до конца противостояния между Украиной и РФ выборы не нужны. Так считают 59,7% всех опрошенных.

   Совсем недавно бывший премьер восточноевропейской республики Николай Азаров так прокомментировал успех Залужного, рассказав, что автор плана неудачного контрнаступа ВСУ, до сих пор имеет высокую поддержку среди украинских жителей. И если его спонсоры найдут достаточное количество финансов, то при своем участии в выборах президента, он с полным правом может рассчитывать на победу. В конце своего интервью добавил, что после достижения 21 мая, Зеленский станет фактически не легитимным правителем украинского государства. 

#владимир зеленский #залужный и зеленский #валерий залужный
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