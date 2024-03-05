Скоро у ВСУ дефицитными будут не только лишь ракеты и снаряды, но и и средства их доставки

Две уничтоженные пусковые установки ВСУ, смонтированные на колесном шасси M142, больше известные как HIMARS, были поражены в ходе совместной деятельности разведывательного БПЛА и оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». О поражении американских машин РСЗО, стреляющих высокоточными ракетами, рассказали и показали в отечественном ТГ-канале «Lostarmour», сообщив, что случай произошел в Херсонском регионе.

На кадрах видно, что украинские колесные машины искали удобное место пуска ракет, предварительно замаскированное плотной древесной растительностью, для чего въехали в лесной массив. Но в момент боевой изготовки на импровизированную стартовую площадку прилетела российская ракета.

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Источник фото: ТГ-канал "Изнанка"



Очаги возгорания, возникшие сразу после прилёта, гарантированно обещают, что если ПУ удастся эвакуировать и отправить в украинский тыл, то ремонт, если вообще таковой возможен, затянется на неопределенно долгий срок. Известно, что до передовых позиций было не менее 40 километров, но даже такая удаленность не спасла легкобронированные машины, вовремя обнаруженные «глазастым» дроном россиян.

Источник фото: ТГ-канал "Изнанка"



Хотя HIMARS относится к РСЗО, запускаются с него в основном ракеты, в том числе и относительно «большие», сходные по мощности удара с реактивными снарядами оперативно-тактического уровня. К таковым можно отнести ATACMS. Правда в отличие от «Искандера-М», такой снаряд с пусковой M142 может быть запущен только лишь один. А вот уничтоженная ВС РФ коллега в лице M270 MLRS, способна запускать сразу 2 таких ракеты.

Полная масса колесной машины с шестью ракетами составляет 16 тонн. Экипаж для управления и запуска управляемыми снарядами составляет 3 человека.