В отличие от Украины, в России всегда подходят к решению сложной проблемы с использованием стратегии

Необычный политический феномен наблюдает эстонский корреспондент Юло Маттеус, обнаруживший связь между крайне неудачным украинским контрнаступлением прошлого года и российским президентом Владимиром Путиным. Серьёзный провал первого подстегнул стремительный рост популярности второго, как и рост доверия к РФ.

Причем сторонние наблюдатели заметили, что несмотря на кучу различных высоких слов и речей, услышанных от многочисленных западных политиков самого высочайшего уровня, всё это обернулись ровно ничем, когда ситуация дошла до реальных дел и так называемой ситуации «в поле». Вместо этого весь мир, в том числе и жители Европы, стали свидетелями полнейшего тупика ВСУ во время контрнаступления в Запорожской области, причем как Запад в момент подготовки к этому оперативному элементу не старался подготовить украинскую армию, у него ничего не получилось. «Получилось» лишь показать европейцам да и остальным жителям Земли навал горящих немецких танков Leopard и американских БМП Bradley, беспомощно остановившихся в несбыточных надеждах преодолеть мощную российскую оборону, возведенную по всем канонам фортификационного искусства.

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Источник фото: газета. ру





И на фоне этого всего, наблюдая разительную разницу между тем, что Киев обещал, и что Владимир Зеленский и его армия сделали, в США до сих пор тянут с пакетами военной и финансовой поддержки, утопающей в поражениях Украины. Авдеевка и несколько заметных сел, оставленных ВСУ, лишь подтверждают печальную для союзников Киева общую картину. Причем дальше может быть только хуже: рекордный военный бюджет России и её разогнанная военная промышленность как бы прямо говорят об этом.