Для украинского Генштаба это очень явный намёк на полномасштабное наземное наступление

Украинские радары и антенны-сканеры вместе с системами ПВО находятся в списке приоритетнейших целей на первоочередное уничтожение. Первостепенная охота на блоки этих комплексов продолжается и днём и ночью, чему служат подтверждением многочисленные факты видеодоказательств, записанных российскими разведывательными БПЛА, наблюдающими за попаданием высокоточных боеприпасов по тщательно замаскированными, но всё равно обнаруживаемыми бронированными машинами. С такой новостью вышел свежий материал польского издания Myśl Polska.

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Х-29 – класс "воздух - поверхность". Источник фото: sputnik-ossetia.ru



Согласно местным журналистам, выбивание украинского ПВО и связанного с этой специализацией оборудования осуществляется посредством воздушных авиационных боеприпасов Х-31П и Х-59. Ряд демонстрирующих фактов поражения видео были размещены в мировой сети, где выведены из строя РЛС П-18 «Малахит» и других машин из набора С-300, – сделал акцент корреспондент Кшиштоф Подгурский.

Вторыми целями по приоритету являются так называемые пункты ПВД, где размешаются украинские солдаты и офицеры, западные военные специалисты, места хранения горючего и артиллерийских снарядов. Поражая такие объекты, ВКС РФ заметно снижает боеспособность ВСУ, делает резюме журналист.

Но и наземные силы ВС РФ вносят посильный вклад в поражение настолько важных для украинской армии средств ПВО, на днях выведя из строя пусковую установку ЗРК «Бук-1М» в Сумской области в селе Хотень.