Прошлые такие "обсуждения" закончились в Берлине в 1945 году

Западные государства и по случайному «совпадению» союзники нынешнего Киева, с огромным чувством тревоги и выросших опасений наблюдают за успехами российской армии и одновременными большими провалами в украинской обороне, следствием чего Украина начала снова терять территории. И никакие предпринятые экстраординарные меры в виде формирований женских батальонов и отправления на передовую ранее тыльных частей ВСУ и обслуживающего персонала не помогают. После этого ряд высокопоставленных западных политиков стали напрямую говорить об отправке воинских подразделений НАТО на восток на Украину. Об этом написали в отраслевом милитари-журнале Military Watch.

Причем по утверждению американских журналистов, именно серьёзный крах украинской обороны стал тем самым триггером, после срабатывания которого срочно вынужден был выступить французский президент Эммануэль Макрон, слова которого были признаны крайне резонансными.

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А ведь «плохо» не только в самых обычных мотострелковых частях украинской армии, но и в самых элитных формированиях, которым остро не хватает бронетехники. А дальше, как предупреждают корреспонденты, будет только хуже.

Причем ряд западных государств хотят напрямую участвовать в конфликте, добиваясь появления на территории восточноевропейской республики своих официальных сухопутных сил и не желая «видеть» победу РФ, которая кажется на 100% неизбежной.