"Лучшие друзья" Украины один за другим стали отворачиваться от Киева. А что случилось?

Взнос в Европейский фонд мира, который выполнил официальный Будапешт, отправив €18 млн., будет отправлен не на закупку вооружений и боеприпасов для украинской армии, а пойдет на развитие и укрепление безопасности одной из стран африканского континента. Таким государством в выступлении венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто был обозначен Чад.

По словам высокопоставленного венгерского функционера, озвучившего свое мнение во время совместной пресс-конференции со своим коллегой из далекой африканской страны, согласно уставу и правилам Европейского фонда мира, член организации имеет полное право самостоятельно выбрать, куда пойдут деньги из взноса.

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Источник фото: Анна ньюс







Поэтому эти 18 млн. будут израсходованы на стабилизацию безопасности именно Чада, а не на продолжение финансирования украинского государства.

Часть из этих средств будет потрачена на возведение нового корпуса в африканской республике, где планируется построить обучающий центр для будущих офицеров Чада и укрепления обороноспособности страны.

Венгерское правительство отличается последовательной политикой в плане своего отказа от спонсирования ВСУ, «уповая» на мирное разрешение конфликта между Украиной и Россией.