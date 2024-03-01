Кроме Запада и винить некого – то ли дело отказ Зеленского о подписании мирного договора в Стамбуле в 2022 году

Пока западные страны затягивают с поставками своей военной помощи, они могут дождаться того момента, что к началу лета украинская армия может потерпеть поражение, от которого в последствии вряд ли сможет оправиться. Такую точку зрения высказал бывший заместитель начштаба польской армии военачальник Леон Коморницкий в беседе с журналистами из PAP.

По словам генерала, значительно ослабевшим ВСУ очень сложно будет сопротивляться набравшей ход российской армии. Ведь без усиленной поддержки невозможно выстоять против превосходящего тебя во всем оппонента.

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И пока что украинская армия держится, но в скоростях, а точнее в период с конца весны и заканчивая началом лета 2024-го года, по его прогнозам украинская оборона, а вместе с ней и ВСУ, могут «посыпаться».





Источник фото: известия

И украинскому Генштабу, чтобы рассчитывать хотя бы в теории на долю военного успеха, необходимо получать всеобъемлющую поддержку по широкому кругу направлений, а не только «на словах», как именно прямо сейчас происходит во взаимоотношениях официальных Киева и Брюсселя. Что уже говорить о Вашингтоне, где происходят внутриполитические трения в канун президентских выборов между партиями Республиканцев и Демократов. И поэтому из-за океана, никакой поддержки, кроме словесной, в украинскую армию не поступает.