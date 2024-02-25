Такая тенденция в островном королевстве продолжается в аккурат с 2007 года

В островном государстве Великобритания наметился очередной кризис, на этот раз «квартирный». Правда сказать так можно с небольшим нюансом: наблюдается собственно не нехватка жилплощади для свободных граждан, а куда более скромная «квадратура» для обитателей местной пенитенциарной системы, где местные заключенные находятся в крайне стеснённых условиях, размещаясь в очень тесных тюремных помещениях. О дефиците мест в тюремных комплексах на туманном Альбионе решили рассказать в эфире ТВ-канала Sky News, когда телевизионные журналисты смогли заполучить доступ ко внутренним документам ряда исправительных учреждений.





реклама

Источник фото: РИА Новости







Стоит заметить, что подобная ситуация возникла впервые не в новом 2024 году, а ещё практически 20 лет назад, когда 2007 год стал временем публичного выступления тогдашнего министра юстиции, заявившего, что согласно очередному решению лондонского правительства, необходимо срочно освободить не менее 2000 правонарушителей, находящихся в местных колониях. Что и было сделано. Причиной, подвигнувшей на столь неординарные шаги британское правительство, стали донельзя переполненные тюрьмы.

Известно, что в декабре 2023 года такой «освободительный режим» пролонгировали, добавив в список особо нуждающихся тюрем к расчистке пространства камер 21 подобное заведение. Согласно правилам, подлежат досрочному освобождению лица, приговоренные судом к заключению за домашнее насилие.