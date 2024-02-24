Успехи ВСУ за шесть месяцев были нивелированы за две недели армией РФ

Анонсированное сильно заранее, в том числе с участием высоких иностранных трибун, где самые известнейшие западные политики, в том числе и руководители ряда стран, публично оказывая моральную поддержку и не выражая никаких сомнений в удачности планируемого летнего наступления ВСУ, по факту стали невольными соучастниками украинского провала на передовой, сегодня получили очередной удар, когда выбрали «не ту сторону». Так украинское военно-политическое руководство, заплатив крайне высокую цену, путем утраты большого количества опытных мотивированных штурмовиков, принявших участие в бесполезном контрнаступе, сопровождавшимся существенными потерями и в западной бронетехнике, сегодня получило очередной удар.





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Источник фото: ТГ-канал "Украина"







Как стало известно, ВСУ были вынуждены отойти обратно за «линию Суровикина», сформированную и построенную под руководством одноименного российского генерала армии в виде многоступенчатой обороны с глубокими и широкими траншеями, бескрайними минными полями и полевыми бункерами. О достижении ВС РФ в Запорожской области написал западный германский эксперт Юлиан Рёпке.





Источник фото: rostov.kp.ru





По словам журналиста, опирающегося в своих публикациях на данные украинской стороны, ВСУ вынуждены были уйти за «зубы дракона», установленные в прошлом году в Запорожской области. То есть большинство участков ЛБС, которые украинским военнослужащим удалось захватить за 6 месяцев яростных, но практически бессмысленных для них боёв, были оставлены и потеряны. Теперь их контролирует ВС России, планирующая двигаться дальше и добиваться новых побед.