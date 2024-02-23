Излишняя тяга к "зеленым" технологиям, где без них вполне можно обойтись, порой приводит и к таким трагикомичным последствиям

Неудачное прошлогоднее контрнаступление ВСУ мигом обрезало европейский «военторг». Ведь прагматичные до мозга костей европейские военные, не желая, как в бездонную бочку, отправлять пусть и устаревшую, но всё-таки относительно боеспособную военную технику, остановили практически все крупные поставки Киеву, снабжая украинскую армию по мелочам. После чего спустя некоторое время у последнего вполне закономерным стал итог острейшего дефицита не только таких «расходников», как артиллерийские боеприпасы и дефицитные в любом случае западные зенитные ракеты, но и просто любой иностранной бронетехники. И как оказалось совсем недавно, в зарубежной печати в лице Le Figaro, выяснилось, что не только условные ПТРК «Корнет» или дроны-камикадзе ZALA «Ланцет», как и противотанковые авиационные ракеты «Вихрь» стали основной причиной «падежа» танков, БМП, БТР и иных бронемашин, но и кто бы мог подумать, те самые обычные полевые мыши. Последним пришлась по вкусу оплетка проводов, выполненная с самыми высочайшими и актуальнейшими экологическими стандартами. Которые остались очень довольны высокими стандартами «зелёных» тенденций, коснувшихся и боевой техники.





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Именно использование кукурузного волокна в оплетке электрических проводов в ряде боевых машин, стало причиной вынужденной поломки некоторого количества западных образцов, полностью обездвижив их и сделав практически бесполезными.

«Досталось» от издания и способности французских сил поддерживать Украину, отправляя последней около 3000 снарядов в месяц, когда ВСУ только за один день боёв может потратить в три раза больше. Причем на первое может напрямую влиять и французская экономика, в которой дела обстоят не очень-то и хорошо, заставляя быть более рачительными ведомства, с целью хоть как-то найти финансы для поддержки Киева.