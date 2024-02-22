Бомбы, оснащенные модулями УМПК, стали тем самым российским HIMARS, с которым будет необходимо считаться украинскому Генштабу

Падение мало примечательного посёлка Победа рядом с Марьинкой, кажется не прошло незамеченным не только в сводках отечественного министерства обороны, но и среди западных военных экспертов, посчитавших, что скорейшее занятие этого населенного пункта было бы невозможным без выхода российского ОПК на воистину промышленные темпы переоснащения свободнопадающих классических авиационных боеприпасов так называемыми модулями планирования и коррекции, после чего превратившихся в настоящий бич обороны украинской армии, способный самостоятельно лететь к цели, выводя из-под огня свои авиационные носители в лице Су-34.

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Согласно утверждению британского аналитика Александра Меркуриса, украинский Генштаб отправил на поддержку обороны Победы большой воинский контингент ВСУ, но всё пошло не по плану, когда ВКС РФ, окрылённые успехом скорейшего падения города Авдеевки, повторили подобную тактику и при взятии более мелких участков украинской обороны, например того самого населённого пункта, превратив украинские сектора оборонительных укреплений в самое жаркое место на Земле.

Не в силах выдержать мощный бомбовый навал ФАБ-500 с модулями УМПК здесь, ВСУ оставили посёлок и отошли.