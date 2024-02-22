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NBC: Илон Маск посетил Белый дом, но не встретился с Джо Байденом
Предприниматель "провел лекцию" обитателям Белого дома про искусственный интеллект

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Известный американский бизнесмен Илон Маск в начале осени прошлого года в режиме повышенной секретности съездил в Вашингтон, где посетил Белый дом.

   Журналисты выяснили, что популярный предприниматель, интерес к которому не ограничивается его профессиональной деятельностью, был замечен в «главном доме» США 13 сентября, когда владелец фирм, выпускающих спутниковые системы навигации Starlink и электромобили Tesla, рассказал ряду американских федеральных чиновников про искусственный интеллект и всё, что с этим связано.

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Источник фото: NBC News


   И согласно информации корреспондентов NBC News, в момент встречи самого президента США Джо Байдена не было.

   Чуть после вышло официальное объяснение от Белого дома, где подтвердили, что Маск действительно появлялся на пороге резиденции американских президентов, но такой визит был «разовым».

   Так же в публикации было особо отмечено, что когда президентами были Барак Обама и Дональд Трамп, Маск неоднократно посещал White house.

    И в своих недавних комментариях миллиардер так же рассказал, что на грядущих выборах его голос не достанется Джо Байдену.

#илон маск #илон маск в белом доме
Источник: nbcnews.com
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Chihonya
13:17
опять съехал типа, вон Китя правильно написал, защекоин ты майнишь после принятия майкопского у Лехи)
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Блейд
13:17
Ой а кто это у нас проголодался? что бедолага всё печально что ли?
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nonses84
13:14
Олигархня Украины, которая начала эту войну, вполне себе платиспособная, но не будет этого делать , т.к. охренительно жадная.
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Chihonya
13:14
на счет флешек не знаю ваще)
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Chihonya
13:12
береги сiчовий мiхур, майкопский пивопоедатель, не ровен час, обацыця на 15 коробок от карт моцьных)
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OgoGoLog
13:11
Суеверные. Им число 13 не нравится. Я думаю они украдкой понимали, что 13-й пакет мог стать для них последним. Ждём реакцию Индии и Китая, фирмы которых в него попали.
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Это ты нищий, ты 2 года сидел на встроенном видео ядре, в себя поверил? Я за 2 года поменял уже восемь карт, а ты бедолага купил мидл ещё что-то здесь пишешь
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Chihonya
13:10
Запупышкин, не свисти,ты писал про конкретную монету, какая аренда, не знаешь уже как со своей брехни выкрутиться?
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Anton Gushin
13:07
Нет 240 hz , нет g-sync, не oled. За такие деньги можно проходить мимо.
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