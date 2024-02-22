Предприниматель "провел лекцию" обитателям Белого дома про искусственный интеллект

Известный американский бизнесмен Илон Маск в начале осени прошлого года в режиме повышенной секретности съездил в Вашингтон, где посетил Белый дом.

Журналисты выяснили, что популярный предприниматель, интерес к которому не ограничивается его профессиональной деятельностью, был замечен в «главном доме» США 13 сентября, когда владелец фирм, выпускающих спутниковые системы навигации Starlink и электромобили Tesla, рассказал ряду американских федеральных чиновников про искусственный интеллект и всё, что с этим связано.

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Источник фото: NBC News





И согласно информации корреспондентов NBC News, в момент встречи самого президента США Джо Байдена не было.

Чуть после вышло официальное объяснение от Белого дома, где подтвердили, что Маск действительно появлялся на пороге резиденции американских президентов, но такой визит был «разовым».

Так же в публикации было особо отмечено, что когда президентами были Барак Обама и Дональд Трамп, Маск неоднократно посещал White house.

И в своих недавних комментариях миллиардер так же рассказал, что на грядущих выборах его голос не достанется Джо Байдену.