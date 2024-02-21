Ту-160М получил на 80% обновленное оборудование и способность атаковать 24 дальнобойными ракетами. Модернизированная машина по всем тактико-техническим компонентам превосходит предшественника Ту-160 "базовой" версии.

Сегодня Владимир Путин побывал в Казани, где посетил местный авиационный завод, на котором проводят модернизацию существующих и собираются собирать новые стратегические бомбардировщики Ту-160М. Здесь российский президент успел посидеть за штурвалом одного из Ту-160, борт которого предложил назвать в честь бывшего президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

Условно говоря, от старой «базовой» модели, в новинке остался лишь корпус и небольшая часть авиационного оборудования. На 80% новый самолет представляет собой полностью обновленную воздушную машину, где самые важные агрегаты и модули полностью новые.

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Источник фото: news.ru



Высказался про новую версию самого мощного и самого быстрого среди стратегических бомбардировщиков в мире и авиационный эксперт Анатолий Матвийчук, рассказавший, что ни в коем случае нельзя сравнивать в своей боевой эффективности «советский» Ту-160 и его современный российский вариант. Так как последний превосходит предшественника практически по всём важнейшим качествам, в особенности по боевой эффективности, в своей последней ревизии способный предположительно использовать удвоенный боезапас крылатых ракет. Раньше таковых было 12 – сейчас 24, размещенных по револьверному типу в специальном барабане. Помимо ракетного вооружения, стратег может нести до 40 свободнопадающих бомб ФАБ-500 и иных типов оружия.

Источник фото: Александр Экшинин



На Западе, несмотря то, что Blackjack, как его называют в НАТО, создан в 1970-ых годах, «Дубину» считают по-прежнему одним из самых эффективных типов российского оружия. «Лишним» доказательством актуальности которого свидетельствуют многочисленные массовые пуски крылатых ракет по множественным целям, расположенным на территории Украины. Причем для защиты от разнообразных иностранных ПВО, все такие пуски осуществляются с территории России, с воздушного пространства которой запускаются Х-555, Х-101,Х-55, после чего поражают военные цели и объекты критической инфраструктуры украинской армии.