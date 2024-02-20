Правильно. Потому что перепутали процедуры эвакуации и процедуры "экстракшен" между собой

Плохая эвакуация и полная растерянность украинского командования, не ожидавшего столь стремительного падения организованной обороны ВСУ в черте городской агломерации Авдеевки, стали теми самыми виновниками большого количества плененных украинских военнослужащих, во время поспешного бегства из донбасского города основных сил ВСУ. Как заявил Сергей Кривонос в своём новом интервью для ТВ-канала «Прямой», большинство из плененных оказались под контролем российской армии из-за выполненной спустя рукава эвакуации раненых. Точнее её практически полного отказа выполнять.





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По словам бывшего генерала, руководившего в момент нахождения на действительной военной службе целыми отрядами армейского спецназа, часть украинских командиров просто просили своих солдат в Авдеевке, получивших ранения на милость победителя. То есть оставили их российской армии, чтобы самим в прямом и переносном смыслах налегке выйти из окружения. И если они так сделали, то стали приверженцами той самой позорной практики, за которую надо наказывать, а не хвалить. Разве можно это назвать организованным отступлением, когда солдаты, пусть временно небоеспособные, достаются оппоненту? Возмущается экс-генерал. Причем для будущих сражений многие из солдат могут воспринять такие потенциальные действия своих непосредственных командиров как тем самым «тайным знаком» не вести серьёзную оборону, а побросав всё и вся, поспешно отступить в тыл.