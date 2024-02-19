Оставление Авдеевки было большой ошибкой украинского Генштаба, за которую последнему придется тяжело расплатиться

Оставление Авдеевки со стороны украинского Генштаба было очень серьёзной ошибкой и явно непродуманным шагом. Последствия потери которой могут грозить явными неуспехами и на других направлениях военных действий.

Теперь после освобождения донбасского города ВС РФ могут изменить подход и попытаться достичь успехов уже в глубине обороны восточноевропейской республики, а самой украинской армии теперь придется удерживать мало приспособленные для этого города и населенные пункты, ведь никто не предполагал, что так называемая «город-крепость» падёт за месяц активных боёв.

реклама





Источник фото: Google





А сам штурм крайне защищенного города дал России шанс «потренироваться» во взломе сильно укрепленной городской обороны, перемолоть которую удалось посредством тесного межвидового взаимодействия среди воздушных сил с их всё уничтожающими планирующими КАБами и наземной группировкой, состоящей из тяжелой ствольной и реактивной артиллерии, способствующей продвижению пехотных штурмовиков. И по мнению бывшего полковника американской армии Седрика Лейтона, новые вызовы теперь уж наверняка появятся у украинского Генштаба, так как освобождение Авдеевки одновременно снизит давление ВСУ на Крым, но увеличит таковое на Донбассе уже для украинской стороны.