Чем больше в мире конфликтов, тем больше денег получает военная сфера США – это самая простая аксиома

Пока Украина и Россия выясняют на полях сражений кто сильнее и за кем правда, а Европа теряет свой развитый экономический потенциал, покупая втридорога подорожавшие энергоресурсы, за океаном местный военно-промышленный комплекс показывает стремительный рост. Конфликт в Европе послужил прямой причиной этого. Ведь теперь Пентагон обеспечил предприятия, тесно связанные с военной сферой, заказами на годы вперед. О высоком довольстве военных промышленников США вышла отдельная статья в The Wall Street Journal.

В новостной заметке рассказывается, что 24 месяца, которые длится российская спецоперация на Украине, позволили получить совокупный прирост в оборонной сфере США по части повышения уровня производства аж в 17,5%. И по мнению ряда экономических экспертов, специализирующихся именно на военной сфере, данные цифры сопоставимы с периодом за 20 минувших лет.

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Причем, почему именно так происходит, очень понятно. Пока идёт украино-российский конфликт, арсеналы союзников вашингтонской администрации стремительно пустеют и их надо пополнять, как и пустеют военные склады самой американской армии. Вот тебе и рост. Причем официальный Вашингтон поступает куда грамотнее, не снижая своей обороноспособности, отправляет Украине устаревшие образцы вооружений, тем самым избавляясь от них.