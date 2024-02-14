Повышение живучести экипажа и бронетехники – главнейший приоритет для российских конструкторов

Несмотря на то, что БМПТ "Терминатор" - это не совсем танк, его важную роль на передовой нельзя недооценивать, так как использование его во время атак на украинские позиции вместе с основными танками ВС РФ значительно увеличивает защищенность ОБТ от потенциального воздействия противника.

Но даже успешное использование БМПТ не исключает необходимости улучшения защищенности конструкции, так как не существует идеально защищенной техники.

реклама

Изучая последствия боестолкновений, отечественные конструкторы и инженеры решили провести модернизацию ряда важнейших узлов, оснастив дополнительными степенями защиты приборы наблюдения и даже интегрированные гранатометы АГ-17Д.





Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"





И как мы знаем, именно беспилотные аппараты произвели революцию в боевых действиях, своей дешевизной и массовостью серьезно изменив основы тактического поведения. Хотя потеря дорогостоящей бронетехники от удара дрона и не стала неизбежной после ряда конструктивных изменений, но значительно сократилась, когда инженеры оснастили дополнительной защитой в виде противодронных экранов блок вооружения, куда входит «дуплекс» пушек 2А42, совмещенный с противотанковыми ракетами «Атака-Т» и легким пехотным пулеметом ПКТМ.

Кроме того были добавлены дополнительные пакеты динамической брони для защиты тыльной части корпуса.

Так же известно, что специально для танкистов были созданы обновленные комплекты формы с усиленной стойкостью против осколков и пламени.