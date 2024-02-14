Сложно побеждать, когда слова "государственный суверенитет" Украины вызывают улыбку уже не только у политических экспертов

Вооруженным силам Украины приходится быть более внимательными к американской политике, чем к ситуации в зоне СВО. Это стало возможным из-за проблем с получением помощи от США. В последние месяцы произошел разлад на фоне сложностей с охраной южной границы и наплывом нелегальных мигрантов, к которым республиканская и противостоящая ей демократическая партия относятся диаметрально противоположно.

О непростой ситуации на Украине сообщает The Wall Street Journal.

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По словам военнослужащих с передовых украинских позиций, снаряды не применяются без крайней необходимости. Только при виде «танков и наступающей пехоты» нам дозволительно сделать первый выстрел. В остальное время наши пушки «молчат», заверил американского корреспондента один из собеседников газеты

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В материале обращается особое внимание на то, что на данный момент ВСУ вынуждены экономить боеприпасы из-за прекращения именно американской помощи. Украинские бойцы также стали более внимательно следить за американской политикой.

Корреспонденты обратили внимание на обеспокоенность в рядах ВСУ по поводу попыток республиканцев заблокировать дальнейшую помощь Украине из-за своих разногласий с демократами в Конгрессе.

Вчера верхняя законодательная палата США приняла законопроект о дополнительных оборонных расходах на сумму 96 миллиардов долларов. Из этой суммы 60 миллиардов предназначены Украине, а 14 миллиардов - Израилю.