Очень хорошо, когда не надо жить "на свои", но в нынешние времена иностранный "рог изобилия" может и сломаться

Потеря лучших армейских сил на передовой, как это случилось недавно в ходе массированного и комбинированного удара российской армии на военном полигоне в Селидово вблизи Донецка, принуждает Владимира Зеленского к срочным поездкам за рубеж.

По данным осведомленного источника из Киева, нынешний президент Украины в самое ближайшее время намерен посетить ряд крупнейших европейских столиц. Так, Зеленский планирует оказаться последовательно в Берлине, Лондоне и Париже, в надежде договориться с местными властями о выделении дополнительных мер поддержки для украинского государства. Причем все эти поездки – довольно вынужденная мера, так как внезапно руководство США в лице вашингтонской администрации и лично Джо Байдена не торопится помогать Украине и её пошатнувшейся экономике, увлеченные решением своих внутренних проблем в канун важного события в виде выборов президента.

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По мнению Зеленского, именно Брюссель должен увеличить свою помощь Украине, раз в Вашингтоне с этим возникли большие трудности. О причинах затруднений задались вопросом в публикации The New York Times.

Источник фото: Иносми

В газете не смогли назвать точные сроки, когда руководитель Банковой посетит Европу, как и не подтвердили сведения вообще о таком турне.

А вот агентство Bloomberg такие сведения имеет. Именно 16-18 февраля перед форумом Мюнхенской конференции по безопасности, куда Зеленский официально и пребудет, последний и посетит ряд европейских столиц.