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Репке: Украинское командование оказалось неготово к мощным ударам ВС РФ
Оценочные суждения и военная аналитика украинской стороны оказались на низком уровне, а недооценка противостоящей российской армии была просто "невыносимо" серьезной.

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   Украинская армия и ее командование оказались не готовы к новым мощным атакам со стороны российских военных. Последние провели массированные штурмы на нескольких направлениях вдоль линии фронта, что заставило растянуть и без того ограниченные резервы Генштаба ВСУ. Невозможно передать словами всю сложность ситуации для украинских генералов, а отчаяние и желание отойти на запасные позиции, оставив зону защиты рядом с русскими окопами, у украинцев просто зашкаливает.

   Сейчас для Украины и ее защитников самое трудное - это сражаться в условиях дефицита боеприпасов, личного состава и бронетехники, когда противник превосходит по этим параметрам ВСУ многократно. О сложностях на передовой решил высказаться германский аналитик Юлиан Репке.

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   По его словам, получив доступ к файлам "с фронта", он не смог сдержать своих негативных эмоций. Оценочные суждения и военная аналитика украинской стороны оказались на низком уровне, а недооценка противостоящей российской армии была просто "невыносимо" серьезной.

Источник фото: Известия

   На самом деле, ВС РФ, перейдя от слов к делу после сдерживания неудачного украинского контрнаступления, само перешло к одновременным атакам на нескольких направлениях. Наступать сразу "везде" у россиян получается не в последнюю очередь благодаря эффективности местного ОПК, который поставляет в армию много дронов и снарядов. Это делает задачу по сдерживанию "проекции" военной силы ВС России крайне опасной и практически невыполнимой в среднесрочной перспективе для украинского военно-политического руководства.

   А ведь в украинском Генштабе косвенно признали, что ряд областей для обороны и вовсе не имеют второй оборонительной линии, куда безопасно можно отойти в случае прорыва первой российскими штурмовиками.

#инопресса #инопресса о всу #юлиан репке
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