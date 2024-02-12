Выживаемость таких подразделений среди руин под ударами дронов и российской артиллерии стремительно близится к нулю

Донельзя оптимистичные слова официальных лиц украинского государства кардинально расходятся, если посмотреть на суровую действительность глазами солдат и офицеров ВСУ, вернувшихся из-под Авдеевки в глубокий тыл. В этих голосах нет ни нотки оптимизма или обычного спокойствия. Все ошеломлены и очень многие подавлены. Из некогда боеспособных полнокровных отрядов осталась лишь тень военного могущества, заставляя оставлять на руинах Авдеевки своих однополчан, не сумевших быстро приспособиться к новым вызовам в противостоянии с окрепшей российской армией образца 2023-2024 годов. Так о критическом истощении ВСУ написали журналисты The Kyiv Independent, побеседовав лично с рядом украинских солдат и офицеров, сумевших пройти через пламя битвы за Авдеевку.





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Источник фото: Дзен-канал "АиФ"







В издании написали, что передняя линия под Авдеевкой, наверное самое страшное место на земле, в котором они смогли побывать. Причем тяжесть ситуации усугубляется тем, что украинский Генштаб на публике проявляя сдержанный оптимизм, в суровой реальности вынужден снимать артиллеристов и снабженцев с их устоявшихся должностей в подразделениях и формировать обычные пехотные группы, где навыки новых «штурмовиков» очень далеки от идеала, и казалось бы такие базовые навыки, как выживаемость на поле боя, многие познают на собственном опыте, если успевают дожить до следующего дня. И такая история не исключение, ранее сам известный редактор и волонтёр Бутусов многократно рассказывал, как опытнейшие операторы украинских дронов оказывались с автоматом на перевес рядом с русскими окопами, хотя от них было бы больше пользы, если бы они занимались непосредственно наводкой дронов.

Так по словам Сергея, 20-летнего солдата артиллерийского 59-го полка, из его отряда было отправлено 15 солдат под «Авдос». Большинство из них погибли в этом городе в первые дни боев. Сергей рассказал, что иного и не следовало ожидать, так как эти парни «ничего не знали» о такой воинской профессии, как обычная пехота. По его словам, из этих 15-ти остались живыми только четыре человека.

Что интересно, это не первый случай такого массового «перфоманса» украинского командования: нечто подобное впервые было при обороне Бахмута (Артемовска), который путем больших потерь был всё равно оставлен при его обороне Александром Сырским.