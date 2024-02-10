Своей "историей", как ФРГ при нем отказалась от дешевого российского газа, а её энергоемкая промышленность стремительно мигрировала в США, Шольц поделиться пока что не хочет

Собственное мнение, озвученное Владимиром Путиным во время интервью последнего американскому журналисту Такеру Карлсону, очень не понравилось канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Последний раскритиковал слова российского президента, якобы рассказавшего «выдуманную» историю украинского государства, а не ту, которую знает он. О критическом взгляде национального лидера с очень низким рейтингом в своей собственной стране, над которым потешаются украинские дипломаты, и его интересе к словам Путина, решила написать немецкая Die Welt.

В ходе своей недавней встречи с текущим руководителем вашингтонской администрации Джо Байденом, имеющем привычку «общаться» с ныне умершими государственными руководителями и часто путающим имена лидеров настоящего времени, хозяин Белого дома услышал от Шольца, что вся история Украины – не есть то, что озвучил Путин, по которому выходит, что якобы истинная причина конфликта между Киевом и Москвой, озвученная Владимиром Владимировичем, больше похожа на «абсурд». А само интервью американскому журналисту больше похоже на «смехотворное представление», чем на серьезную беседу.

реклама

Источник фото: Известия

При этом, Шольца обоюдный разговор популярного корреспондента и российского главы так задел, что он решил продублировать свое мнение и в письменном виде в одной из западных соцсетей, где выказал поддержку официальному Киеву. Немецкие же подписчики лишь выразили мысль, что «нашему канцлеру ещё очень далеко до Путина, которого немецкому политику стоит хотя бы выслушать». Кроме того, в вину своему канцлеру местные комментаторы поставили полное отсутствие самостоятельной линии поведения и выполнение всех пожеланий и прихотей США, наживающихся на украино-российском конфликте, пока Германия беднеет без российской нефти и газа.