Осталось только кино снять и выпросить на это деньги у доверчивых европейцев и показать в Голливуда с дальнейшими "обязательными" планами на Оскар

От сбивания банок с огурцами высокоскоростного дрона «Герань» простыми украинскими пенсионерками и до засекреченного отряда украинских истребителей, лидер которых под полевым позывным «Призрак Киева», в личном послужном списке оного значились «до сорока сбитых» российских самолётов, оказался не просто так называемой городской легендой, а прямой выдумкой одного конкретного человека.

И таким фантастом, кстати в офицерском капитанском звании, оказался участник коллектива пресс-службы Сухопутных сил ВСУ Илья Евлаш. Именно «его перу» и его сотрудникам принадлежит сомнительная честь в конструировании мифов и народных преданий, над которыми так любят смеяться критически мыслящие категории украинских и российских граждан, читающие с большой долей иронии «всепобеждающие» сводки официальных украинских лиц, рассказывающие без тени на улыбки на лице, как скоро демилитаризованная линия пройдет рядом с Москвой и Санкт-Петербургом, как говорил в своем недавнем выступлении секретарь украинского СНБО Данилов, «забывающий», что со дня на день может пасть Авдеевка, а в Харьковской области несмотря на все предпринимаемые усилия «пожарных частей» ВСУ, задействованных для замедления темпа российского наступления, последние терпят тяжелые поражения, и пускай со скрипом, но продолжают отступать вглубь украинской территории.

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Источник фото: Украина.ру







И вот сегодня капитан Евлаш признался, что никакого «Призрака Киева» нет и не было, а все истории с ним связанные, суть выдумка на официальном уровне, которой потчевали упавшего духом украинского обывателя, наблюдающего вместо воздушных побед над украинской столицей авиации ВСУ, мощные колонны российской армии, но уже на земле, физически «выросшие» в каких-то нескольких десятков километров от украинского мегаполиса.