Так и Залужного увольнять не надо – можно "во всем" обвинить Великобританию

В Британии вспыхнул интерес, почему Украина получила так мало военной помощи от Великобритании, когда украинская армия стала владелицей «аж» целых четырех тяжелых боевых машин Challenger 2. Именно столько официальный Лондон отправил в помощь ВСУ своих основных танков.

К февралю 2024 года известно, что как минимум 2 танка были потеряны в момент крайне неудачного для Украины южного контрнаступления, когда шедшие впереди колонн британские танки были уничтожены российскими противотанковыми средствами, будучи полностью беззащитными в момент атаки из-за отсутствия хоть какой-то авиационной поддержки со стороны дружественных украинских формирований.

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Источник фото: Российская газета

И теперь у ряда британских парламентариев есть серия вопросов, почему островное государство настолько скупое, ведь в арсеналах местной армии куда больше боевых машин второго поколения, которые никто не будет модернизировать до третьего. Следовательно, ими можно было «пожертвовать» в пользу наступательного потенциала украинской стороны, а не заставлять пылиться в темных и пыльных боксах армейских казарм.

По словам держащего ответ Джеймса Хиппи, занимающего должность младшего министра по делам вооружённых сил и ветеранов Соединённого королевства, помощь не была «маленькой», просто она была лишь посильным вкладом в победу Украины, как «акт международной поддержки». И удивляться, «почему так мало», абсолютно не стоит.

А стоит ли рассчитывать украинскому Генштабу на другие танки из линейки Challenger 2, британский топ-чиновник ответил, что решение такое очень «интересное», но оно всё ещё рассматривается и на какой стадии находится, он достоверно всем присутствующим сообщить не может.