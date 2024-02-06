Поэтому президентом Украины может быть каждый, например Залужный

Лучший вариант для текущего президента Украины исправить ситуацию в стране, это самому уйти в отставку. По мнению бывшего генерала ВСУ Сергея Кривоноса для такого шага есть ряд объективных причин – это неспособность текущего лидера украинского государства выполнять свои функции надлежащим образом, ведь большинство слов и активных действий Зеленского для Украины несут лишь вред и не помогают достигать важных целей как в обороне, так и во внешней политике.

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Источник фото: bbc.com



Вместе с тем главком ВСУ Валерий Залужный, о замене которого так много говорят в офисе украинского президента, точно не тот самый человек, чей уход с поста станет для всех избавлением и улучшением передовых позиций ВСУ в зоне проведения российской СВО.

Причем по заявлению Кривоноса, Зеленский должен понимать, что он, как никто другой, и есть главная гарантия соблюдения Конституции, но вместо её соблюдения и отслеживания, чтобы её другие так же соблюдали, превратил главный закон страны в пустую формальность, десятки раз его нарушив введением новых законов, в частности рассматриванием проекта законодательного акта о мобилизации. Как такой человек, как Зеленский, может представлять страну, сокрушается бывший военный.

И в финале своей речи, записанной для ТВ-канала «Прямой», Кривонос отметил, что при сравнении Залужного и Зеленского, последний своими действиями в тысячу раз вызывает больше вопросов, чем храбрый и популярный военный.