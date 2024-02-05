Напоминаем, за поражение одной бронемашины положены выплаты от 15 млн рублей без учета премии от Минобороны РФ

Взводная танковая группа, состоящая из 4-х танков Abrams M1A1, была замечена под Авдеевкой. Что интересно, ситуация для украинской армии в городе-крепости настолько печальная, что американские бронемашины видимо в экстренном порядке были отправлены сюда, о чем вынужденно свидетельствует совсем не зимняя окраска корпуса, представляющая собой классический песчаный камуфляж американской армии и полное отсутствие так называемых «мангалов» – противодронных козырьков, способных предотвратить уничтожение танка сразу после первого прилёта ударного БПЛА, если таковые средства не установлены.

К настоящему моменту известно, что украинская армия получила 31 боевую машину такого типа, что составляет один танковый батальон. Сможет ли добиться успеха очередное чудо натовского военпрома на полях СВО, вопрос конечно же риторический, ведь куда более современные Leopard 2 и Challenger 2 вынуждены были сложить свои «шпаги» и преклониться перед невероятным ассортиментом противотанковых средств поражения, имеющихся на вооружении российской армии.

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Источник фото: Телеграм







Так же для российских противотанковых групп дополнительной мотивацией уничтожить американского «первенца» должно стать существенное денежное вознаграждение, где только российский бизнес готов заплатить за каждый уничтоженный Abrams 15 млн. рублей, и это не считая последующих выплат от отечественного МО.





Источник фото: ТГ-канал "Мэйдэй. Хроника пикирования"







А тем временем для украинской армии в самой Авдеевке наступили темные времена по части способности удержать свои позиции. Причем «тяжесть бытия» ВСУ ощутили уже на нескольких направлениях одновременно. На 13:00 по Москве стремительными клиньями охвачен песчаный карьер, где контролируются северный, западный и южный фасы квадрата Голубых озер. Сложная обстановка вынудила местные силы украинской армии эвакуироваться в сторону уже городских кварталов. Причем для украинского Генштаба это была не очередная потерянная местность, а важный оперативно район артиллерийского контроля прилегающей местности, откуда очень удобно вести разведку и совершать артиллерийские обстрелы Ясиноватой и Донецка.





Высоты обозначены красным контуром. Источник фото: Военное обозрение







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Вместе с тем удержание высот рядом с местным песчаным карьером позволит кинжальным огнем организовать точку-триггер для снабжения авдеевского гарнизона ВСУ, выбивая в существенной мере резервы украинской армии ещё на подъезде в сам город. Поэтому для украинского командования потеря здешних высот – это опасный знак и предвестник скоро рассыпания обороны Авдеевки, грозящий превратиться в необратимый процесс.