Учения должны начаться будущей весной

Странная попытка подготовиться к проведению одних из самых крупнейших военных учений в своей истории, делают руководителей НАТО похожими на не отдающих себе отчёта в своих действиях людей, по странной прихоти судьбы, допущенных к управлению тяжелыми вооружениями и крупными наступательными группами общей армии военно-политического альянса. Речь идёт о предстоящих учениях Steadfast Defender, которые по мнению редакционного совета Global Times, есть не что иное, как тот самый пролог к Третьей мировой. Пускай и учебный.

Согласно основной мысли публикации, потенциальный мировой конфликт не вызывает в душах участников со стороны западного мира ни единого напряжения или серьёзности. Официальные лица, представляющие НАТО и потворствующие им политики ряда западных стран, просто удивляют своей беззаботностью и жизнерадостностью, когда открыто рассуждают о грядущем мировом конфликте, который запросто может запуститься из-за проходящих рядом с границами РФ территориях.

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Источник фото: Известия

Причем, крупные боевые действия на нашей планете были столь давно от нынешних генералов НАТО, что им кажется всё происходящее сейчас в реальном мире какой-то сверхсовременной компьютерной игрой, где в случае неудачного финала всегда можно «перезапуститься» и начать всё заново. Но так не будет, апокалиптически резюмировали в публикации.

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Вместе с тем в своей самой свежей публикации американский Forbes сделал акцент на том, что так называемая ядерная триада США значительно устарела по причине нежелания руководства Белого дома уделять ей соответствующее внимание с долженствующим глобальным финансированием. А часть наземных стратегических ракет, в потенциале своём будучи прямым напоминанием о невероятных последствиях, если противник решит атаковать Америку, могут попросту не взлететь из-за своей ветхости.